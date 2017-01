Seis presos ficam feridos em briga no Complexo de Bangu Agência Estado Link



Uma briga entre presos do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio, deixou seis detentos levemente feridos nesta quarta-feira, 18. O tumulto aconteceu no presídio Esmeraldino Bandeira e teria envolvido 80 apenados. O Esmeraldino Bandeira é um presídio de regime fechado, com capacidade para 992 presos, mas hoje abriga 1826 detentos, com 184% de ocupação.



Segundo funcionários que trabalham no sistema penitenciário, bandidos da facção Terceiro Comando Puro (TCP) teriam se desentendido, por uma questão de regras no local. Agentes que estão em greve desde esta terça-feira, 17, tiveram que desmobilizar a paralisação para ajudar a conter a briga. De acordo com o presidente do Sindicato dos Servidores do Sistema Penal, Gutembergue Oliveira, os agentes intervieram rapidamente na situação.



"O diretor da unidade tentou persuadir pela mediação, mas eles saíram no tapa. Foi um desentendimento que eles tiveram devido às regras do coletivo a que se submetem. A nossa intervenção foi rápida, e o grupamento especial contra distúrbios não precisou disparar nenhum tiro de bala de borracha", disse Oliveira.



A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) respondeu que não há rebelião na penitenciária. "Houve uma briga entre seis internos e a situação foi controlada pela direção e coordenação de área. Grupamento de Intervenção Tática (GIT) foi acionado, mas não houve necessidade de incursão na unidade", informou.







