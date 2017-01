'Não encontro Deus!' é o tema do escritor Orson Peter Carrara Orson Peter Carrara Link



Essa afirmação é comum entre os que se decepcionam, se desesperam, os que não encontram respostas para os difíceis quadros do Planeta e da vida individual e coletiva; também os que severamente se frustram com os quadros da hipocrisia, do egoísmo ou vaidade, ganância ou prepotência, que geram dores, angústias e sofrimentos sem conta. Não é preciso recordar a história humana, em seus quadrantes mais sofridos, desde os primórdios da humanidade aos contínuos quadros das guerras, inclusive religiosas, até os pavorosos eventos de corrupção, mentira ou manipulações, não restritos às esferas do poder e suas ilusões.



Afinal, mata-se em nome de Deus! Nos desdobramentos dolorosos da vida social, a pergunta é inevitável: “Onde está Deus?”. O que ocorre é que nossa visão é tão limitada, tão escassa, tão pequena e medíocre a nossa maturidade que não conseguimos ver além das aparências. Todavia, Deus está em toda sua magnífica obra.



A começar por nós mesmos, seres simultaneamente iguais e desiguais num gigantesco processo de aprendizado. O desequilíbrio que se verifica nas situações é obra humana, hoje ou anteriormente como causa. A obra de Deus está na perfeição, ordem e equilíbrio do próprio universo, nas flores, na água, no sol, nas crianças, no ar que respiramos e na luz da consciência. Está principalmente na justiça misericordiosa.



Mas, a grandeza, a bondade, a presença do criador está em tudo. Basta contemplar os céus durante o dia ou as estrelas à noite. É preciso ir além das aparências sofríveis para entender uma ordem que rege a vida. E observar flores ou animais, a variedade de tudo que nos cerca e envolve, ou a gestação humana, o nascimento e mesmo a morte, para entender que há poder sábio que tudo preside, com bondade, amor e justiça.



A grandeza do mar e seus conteúdos, o infinito do universo, a diversidade em tudo, a incrível capacidade e criatividade humanas, o sentimento inato que guardamos de um ser supremo, a lógica na voz, no sentimento e na ação de benfeitores variados, que aportaram no Planeta em diferentes épocas – o maior Deles, o Cristo – conspiram convidando-nos a pensar mais a respeito e, especialmente buscar Deus dentro de nós, na maravilha em construção que constitui cada ser. A própria preciosidade da vida e seus desdobramentos já indicam a presença e providência de uma inteligência acima de nossas mediocridades.



Deus está conosco, não distante! Aprendamos a agradecer pela vida e a Deus pelo que somos, com quem vivemos, pelas oportunidades, desafios e aprendizados. E mesmo pelas adversidades, pois são elas que nos aproximam de Deus.



A gratidão despertará a alegria de viver e libertará desses estados de ânimo, de desconsolo e decepção, para elevar-nos à esperança e ao trabalho útil do próprio crescimento, que redunda em favor de muitos. Avante, pois! Destemidos, prossigamos! Por que a dúvida? A vida conspira a nosso favor. E não se resume ao que vemos e vivemos aqui. Deus está em tudo, inclusive – e principalmente – dentro de nós!





