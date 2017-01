Início do ano letivo não terá nem caderno para alunos Ronaldo Ruiz Galdino Link



Quarta-Feira - 18/01/2017 - 15h16





Situação precária começa no almoxarifado da secretaria, com problemas de infiltração







Segundo os apontamentos, os quais a Folha da Região obteve acesso, a situação precária começa no próprio prédio do almoxarifado da secretaria. A repartição sofre com problemas de águas de chuva, danificando itens armazenados.



Conforme o relatório, não foram adquiridos os títulos de livros sugeridos pela orientação pedagógica. Já o acervo de livros da Secretaria de Educação estava espalhado em várias dependências, inclusive interditando banheiros para acomodá-los.



APREENSÃO

Dilador disse que recebeu o relatório com apreensão e que vai estudar, com a secretária de Educação, Silvana de Souza e Souza, como resolver os problemas urgentes, para garantir o mínimo de qualidade no retorno dos alunos às aulas. "Não quero ficar de 'mimimi', reclamando do passado, mas herdamos a educação em cacos. Teremos que trabalhar muito, nestes quatro anos de governo, para resolver todas as pendências", afirmou o tucano.





