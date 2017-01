Motociclista desvia de galho, perde o controle e bate em automóvel Da Redação Link



Roni Willer/Colaboração - 18/01/2017 Bombeiro observa veículos envolvidos na batida em estrada de terra do bairro Junqueira Bombeiro observa veículos envolvidos na batida em estrada de terra do bairro Junqueira



Um motociclista de 18 anos ficou ferido nesta quarta-feira (18), em Castilho (a 125 km de Araçatuba), após bater de frente em um carro em uma estrada de terra no bairro Junqueira. A vítima, que não é habilitada, foi socorrida por uma ambulância do município com suspeita de fratura nos pés.



Segundo a Polícia Militar, a moto, uma Yamaha 125 com placa de Penápolis, estava com licenciamento vencido desde 2007. O motociclista alega que tentou desviar de um galho, quando perdeu o controle e acabou batendo no carro, um Fiat Uno com placas de Osasco, conduzido por um homem de 41 anos que seguia para Três Lagoas (MS).



Com a colisão frontal, o rapaz foi arremessado contra o para-brisa, amassando o capô. Os air-bags do veículo foram acionados, evitando que o motorista ficasse ferido. A frente da moto ficou muito danificada e seria recolhida ao pátio. (Colaborou Roni Willer)



Fotos: Roni Willer/Colaboração - 18/01/2017 Moto ficou com a frente muito danificada; air-bags do automóvel foram acionados com a colisão Moto ficou com a frente muito danificada; air-bags do automóvel foram acionados com a colisão



