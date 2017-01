Fluxo de pessoas em shoppings cai 2,5% em dezembro ante mesmo mês de 2015 Agência Estado Link



Quarta-Feira - 18/01/2017 - 14h55





O fluxo de pessoas nos shoppings brasileiros caiu 2,5% em dezembro em relação ao mesmo mês de 2015, o que em termos absolutos equivale a uma queda de 9,3 milhões de visitas, conforme o índice Iflux, do Ibope Inteligência e Mais Fluxo.



Ainda conforme o levantamento, o principal recuo foi na semana que antecedeu o Natal, com variação negativa de 4,1% dos dias 17 a 24 na comparação com mesmo período do ano anterior. De 1 a 8 de dezembro, a variação foi positiva, de +0,4%, e queda de 0,4% na semana seguinte. Já no final do mês, de 25 a 31, houve queda ante o mesmo intervalo de 2015, de 0,2%.



Por região, os shoppings da região metropolitana do Rio de Janeiro tiveram a queda mais acentuada no mês de dezembro, na média de 6,5%, ao passo que na Grande São Paulo a retração foi de 0,8%. Por outro lado, na Grande Recife o fluxo ficou positivo no mês, com alta de 2,2%.







