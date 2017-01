Aumento na produção de petróleo da Líbia é sinal negativo para planos da Opep Agência Estado Link



A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) faz progressos em sua iniciativa de cortar a produção da commodity para 32,5 milhões de barris por dia, mas a Líbia poderia representar um entrave para isso. O país é membro da Opep, mas ficou de fora do acordo para corte na produção.



Dados divulgados no relatório mensal da Opep mostram que a produção líbia quase dobrou em dezembro, se comparada com o terceiro trimestre de 2016, passando de 311 mil barris por dia em média no trimestre citado para 608 mil barris por dia no mês passado.



A Líbia tem a capacidade de gerar até mais 1 milhão de barris por dia e, embora todo esse volume seja algo bastante improvável, mais 500 mil barris por dia já colocariam uma dificuldade considerável para o plano da Opep de atingir o corte na produção para 32,5 milhões de barris por dia. Fonte: Dow Jones Newswires.







