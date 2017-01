Cetesb multa Vale Fertilizantes em R$ 8 mi por incêndio em unidade em Cubatão Agência Estado Link



Quarta-Feira - 18/01/2017 - 14h15





A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) informou nesta quarta-feira, 18, que multou a empresa Vale Fertilizantes em R$ 8 milhões. A empresa foi autuada por ter causado poluição pela emissão de efluentes na atmosfera (gases nitrosos, material particulado e outros gases) durante incêndio em uma de suas unidades em Cubatão, litoral sul paulista, e pelo lançamento de efluentes líquidos contaminados com nitrato de amônio em curso d`água.



O incêndio, que ocorreu no dia 5 de janeiro, teve início em uma das correias que alimentam o galpão de nitrato de amônio, isolou a área e interditou a Rodovia Cônego Domênico Rangoni, nos dois sentidos. As chamas provocaram a emissão de grande quantidade de fumaça e uma nuvem de poeira amarela que pôde ser vista em todo o município.







