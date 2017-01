Quadro do 'Tá No Ar' faz crítica social sobre privilégio branco Agência Estado Link



A nova temporada de Tá No Ar, da Globo, só vai ao ar no dia 24 de janeiro, mas o trecho de um episódio já foi divulgado nesta quarta-feira, 18. O quadro faz uma paródia dos comerciais de banco com uma crítica.



No vídeo, os personagens aparecem sendo servidos por pessoas negras em diversas situações e dizem coisas como 'tive acesso às melhores universidades' e 'sempre ganho o melhor salário'.



No fim, uma mulher branca diz: 'E claro, nunca fui barrada na porta giratória', enquanto uma mulher negra é parada pelo segurança numa agência bancária. O vídeo termina com um logo escrito 'Branco no Brasil', e com o slogan 'há mais de 500 anos levando vantagem'.







