Luiza Brunet diz ser uma mulher empoderada muito antes do termo estar na moda Agência Estado Link



Quarta-Feira - 18/01/2017 - 13h15





Comentários via Facebook:





Luiza Brunet está lançando a quarta fragrância que leva o seu nome, fruto de uma parceria com a empresa de cosméticos Avon. A atriz conta que participou intensamente do desenvolvimento do "Luiza by Luiza Brunet" e que o perfume reflete seu momento de vida e sua história.



"Minha participação é 100% nesse processo, estou envolvida desde as primeiras reuniões para decidir o caminho olfativo da fragrância, por exemplo. O 'Luiza by Luiza Brunet' foi criado de dentro para fora", diz a atriz. O deo parfum, que custa R$ 54,99, traz ingredientes como bruma de Sândalo - matéria-prima responsável pelo toque de feminilidade - e o âmbar extreme - toque amadeirado e autêntico.



Ao ser questionada sobre a fragrância favorita entre as que levam seu nome, ela fica em dúvida. "É difícil dizer quando você participa tão de perto da criação", afirma a atriz no auge de seus 54 anos.



Falando sobre sua história, Luiza Brunet ressalta que veio de uma família pobre. Ser a segunda filha entre as cinco irmãs influenciou sua personalidade, pois sempre recebia do pai afazeres que eram considerados masculinos.



A modelo também relembra que se emancipou aos 16 anos para poder se casar. Também tornou sua filha Yasmin autônoma legalmente para que a jovem pudesse seguir carreira internacional na moda.



Tudo isso fez com que Luiza Brunet fosse sinônimo de uma mulher forte. "Emancipação já é um tipo de empoderamento. Eu sempre estive envolvida em campanhas de empoderamento feminino muito antes dessa palavra ser usada. Acho maravilhoso ser vista como uma mulher de atitude, com envolvimento social, ainda mais vinda de uma carreira de modelo."



Luiza é embaixadora do Instituto Avon que atualmente tem como causas o combate ao câncer de mama e o enfrentamento à violência doméstica contra mulheres. A atriz está em meio a um processo judicial após acusar o ex-namorado Lírio Parisotto de agressão.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão