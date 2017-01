Merkel diz que membros da UE devem se unir para negociações sobre o Brexit Agência Estado Link



A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou nesta quarta-feira que é crucial que os países membros da União Europeia se unam para discutir a saída do Reino Unido do bloco.



"Agora temos uma clara impressão de como o Reino Unido irá seguir com sua saída, mas as primeiras negociações só irão começar quando o pedido for feito", disse Merkel em sua primeira reação pública à fala da primeira-ministra britânica, Theresa May, feita ontem.



"Não tenho medo de não estarmos juntos, mas o básico é que a Europa não se deixe dividir e que isso seja assegurado por conversas próximas", afirmou Merkel.



Já o primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni, disse que a posição do Reino Unido se tornou mais clara. "Agora temos clareza sobre o que o Brexit significa para o governo britânico: o Brexit é o Brexit. A Europa está disposta a discutir com os britânicos em uma atitude de solidariedade e amizade", disse Gentiloni. Fonte: Dow Jones Newswires.







