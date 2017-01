Garoto de 4 anos morre afogado ao cair em buraco em Campinas (SP) Agência Estado Link



Quarta-Feira - 18/01/2017 - 12h05





Comentários via Facebook:





O garoto Pedro Júnior Mendes de Sousa , de 4 anos, morreu afogado na noite de terça-feira, 17, ao cair em um buraco de 2 metros de profundidade em uma obra da prefeitura de Campinas (SP), no Jardim Satélite 1. O buraco estava cheio de água da chuva.



A criança saiu de casa para brincar na rua, à noite, e os pais ficaram desesperados quando ela desapareceu. Um vizinho, Genivaldo dos Santos, resolveu entrar no buraco aberto para construção de galeria de águas pluviais, que estava cheio de água, na Rua Joaquim Vieira Neto, e encontrou o menino no fundo, sem vida.



A Polícia Militar foi chamada. A prefeitura de Campinas lamentou a fatalidade e informou que vai cobrar providências da Construtora Estrutural.

O pai do garoto e de outras quatro crianças, Pedro Mendes Sousa, disse que o buraco deveria ter sido "tapado". "Eu não sei mais o que vou fazer. Estou desnorteado", comentou. O enterro foi marcado para a cidade de Hortolândia, na região de Campinas.



A construtora está fazendo todos os levantamentos sobre o ocorrido. Pedro Mendes Sousa disse que os encarregados da Estrutural o procuraram e ofereceram todo tipo de ajuda para o enterro, inclusive ônibus para transportar os familiares. "Eles mandaram um encarregado para conversar com a gente."



A obra tinha apenas um cavalete e sinalização com fita zebrada, para evitar que carros entrassem na vida. Mas não havia tapumes que impedissem acesso de pessoas ou de crianças.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão