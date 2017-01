Audioslave vai se reunir para tocar em festa 'Anti-Trump' com o Prophets Of Rage Agência Estado Link



A banda Audioslave vai se reunir para realizar seu primeiro show em 12 anos - em protesto contra a posse de Donald Trump. A presença foi confirmada pelo grupo Prophets Of Rage, que conta com membros do Rage Against The Machine, em um evento chamado Anti-Inaugural Ball, que tem como objetivo protestar contra a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Será a primeira vez que o grupo se reúne desde 2005.



O slogan do show é "poder para o povo".



O evento acontecerá no dia 20 de Janeiro, mesmo dia da posse de Trump em Washington, D.C., mas do outro lado do país, em Los Angeles.







