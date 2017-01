Nomeados o diretor do Ipea e secretários do Ministério do Desenvolvimento Social Agência Estado Link



Quarta-Feira - 18/01/2017 - 10h05





Comentários via Facebook:





O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, nomeou o economista José Ronaldo de Castro Souza Júnior para o cargo de diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).



Também foram preenchidos vários cargos no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Foram publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 18, as nomeações de Vinícius de Oliveira Botelho para a secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, Halim Antonio Girade para a secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano, Elisabete Roseli Ferrarezi para a secretaria de Inclusão Social e Produtiva, além de diretores e assessores da pasta.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão