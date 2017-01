Mariana Ximenes e Marcelo Adnet estão de volta em 'Os Penetras 2' Agência Estado Link



Mariana Ximenes e Marcelo Adnet estão de volta na comédia "Os Penetras 2 - Quem Dá Mais?", que estreia nos cinemas nesta quinta-feira, dia 19. Ele faz o papel do malandro Marco e ela, da sedutora Laura. A dupla se une a outros trambiqueiros, como Beto (Eduardo Sterblitch) e Nelson (Stepan Nercessian). Eles conhecem Santiago (Danton Mello), um milionário sedutor, e Oleg (Mikhail Bronnikov), um mafioso russo. A direção do filme é novamente de Andrucha Waddington.







