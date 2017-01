Microempreendedores paulistas têm linha de crédito Rafaela Tavares Link



A partir deste ano, os MEIs (Microempreendedores Individuais) paulistas contarão com uma nova ferramenta para investir no próprio negócio. Cada beneficiário da categoria terá acesso a empréstimos de R$ 1 mil a R$ 20 mil, por meio do programa Juro Zero Empreendedor, lançado no final da semana passada, pela agência estadual de fomento Desenvolve-SP e pelo Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).O projeto disponibilizará aporte inicial de R$ 10 milhões, que serão liberados para ampliação e modernização dos empreendimentos. O serviço estará disponível para participantes de cursos de capacitação do programa SuperMEI do Sebrae, que não possuem restrições junto ao Cadin estadual. Interessados podem encaminhar projetos aos escritórios do Sebrae-SP para iniciar o processo.Ao todo, São Paulo concentra 1.700.611 MEIs, dos quais 29.294 estão registrados nos 43 municípios da região administrativa de Araçatuba. Os dados são do Portal do Empreendedor e se referem a estatísticas contabilizadas até o final de novembro do ano passado.



