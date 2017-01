Despesas menores e mais faturamento são focos de programa do Sebrae Rafaela Tavares Link



O projeto terá capacitações personalizadas para negócios de dez segmentos diferentes este ano, quatro a mais que em 2016. Em 2017, os alvos das atividades dos programas serão os ramos de alimentação fora do lar, beleza e estética, comércio de vestuário, indústria de confecção, indústria de calçados, olericultura e leite, minimercados, serviços automotivos, serviços de construção civil e varejo de material para construção.



Segundo o gerente regional do Sebrae, Marco Aurélio Rosas, esses são os segmentos com maior destaque no âmbito dos negócios regionais. Conforme estatísticas do Empresômetro, a maioria deles está entre as dez atividades econômicas com o maior número de micro e pequenas empresas ativas até 2016.





Em ano que começa com a população ainda insegura sobre os rumos da economia nacional, faturar mais e reduzir as despesas soam como dois desafios para os pequenos empresários e microempreendedores. Ajudar empresas a registrar crescimento nas receitas e a poupar mais serão também os dois objetivos deste ano dos Programas de Desenvolvimento do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), em Araçatuba, cujas inscrições estarão abertas até 24 de fevereiro.



