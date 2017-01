Dilador ainda não tem substituto para cargo de Ermenegildo Nava Coluna Periscópio Link



Embora considere um cargo importante, que não pode ficar por muito tempo vago, a Prefeitura de Araçatuba ainda não tem um substituto para o ex-secretário de Assuntos Jurídicos Ermenegildo Nava.



Um aliado político do prefeito Dilador Borges (PSDB) disse que o tucano tem conversado com algumas pessoas, porém, acha que vai ser difícil encontrar alguém com a bagagem jurídica de Nava para ocupar a função. No Paço Municipal, não houve comentários sobre o assunto ontem.



Página virada

Segundo fontes próximas ao prefeito, a polêmica envolvendo a nomeação de parentes de Nava já foi superada pela atual gestão e o clima, dentro do governo, voltou a ser positivo, visando enfrentar os desafios que o município tem pela frente. (Ronaldo Ruiz Galdino)





