Internazionale precisa da prorrogação contra o Bologna e avança na Copa da Itália Agência Estado Link



Terça-Feira - 17/01/2017 - 20h50





Comentários via Facebook:





Assim como vem acontecendo nesta e nas últimas temporadas, a torcida da Internazionale sofreu. Mas nesta terça-feira pôde ir para casa feliz. O time de Milão precisou da prorrogação, mas derrotou o Bologna por 3 a 2, no estádio Giuseppe Meazza, e avançou às quartas de final da Copa da Itália, a segunda competição de clubes mais importante do país.



No tempo normal, a partida terminou empatada por 2 a 2. A Internazionale abriu dois gols de vantagem - o primeiro deles um golaço de bicicleta do zagueiro colombiano Murillo -, mas permitiu a reação do Bologna e sofreu o empate. Como na fase de oitavas de final da Copa da Itália é realizado apenas um jogo, ele foi para o tempo extra. Nele, Candreva foi o salvador da equipe de Milão.



O adversário da Internazionale nas quartas de final será definido nesta quarta-feira. No estádio Olímpico, em Roma, Lazio e Genoa duelarão para decidir quem jogará contra a equipe de Milão, que terá a vantagem de atuar em casa, provavelmente no dia 1.º de fevereiro.



Nesta mesma chave, o Sassuolo encara em casa o Cesena, da segunda divisão, e quem passar pegará o vencedor de Roma x Sampdoria, que duelarão nesta quinta-feira. Do outro lado do chaveamento, tudo definido nas quartas de final: Napoli x Fiorentina e Juventus x Milan.



Com pouco espaço na Internazionale, o atacante Gabriel (ex-Santos) foi titular da equipe pela primeira vez contra o Bologna, mas não aproveitou a chance oferecida pelo técnico Stefano Pioli. O brasileiro pouco produziu até ser substituído pelo atacante Candreva, aos 26 minutos do segundo tempo.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão