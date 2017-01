Prefeita de Castilho nomeia filhas e concunhada no alto escalão Ronaldo Ruiz Galdino Link



Terça-Feira - 17/01/2017 - 20h13





Comentários via Facebook: Atualização: 20h15 de 17/01/2017

Roni Willer/Colaboração Fátima, sentada; de pé, ao centro, Lilyan, que comanda Fundo Social, e Janini, titular da Saúde Fátima, sentada; de pé, ao centro, Lilyan, que comanda Fundo Social, e Janini, titular da Saúde







A democrata indicou sua filha, Janini de Fátima Nascimento, para ser a secretária de Saúde. A concunhada da prefeita, Tânia Nascimento, comanda a Educação. Além delas, outra filha de Fátima, a advogada Lilyan Nascimento, vai presidir o Fundo Social de Solidariedade. Levando em consideração que o salário da prefeita é de R$ 16.590,93 e o de secretário municipal, R$ 5,8 mil, a família Nascimento vai ter vencimentos de, pelo menos, R$ 28.190,93 por mês.



MESMO ARGUMENTO

A atual gestão argumentou que, em relação às secretárias, a súmula vinculante número 13 do STF (Supremo Tribunal Federal), de 2008, diz que não se configura nepotismo a nomeação de parentes para cargos políticos, como é o caso dos secretários municipais, desde que exista capacidade técnica para o indicado ocupar a função.



A alegação é semelhante à utilizada pela Procuradoria-Geral do município de Araçatuba para



LEGISLATIVO

Outro parente de político nomeado na gestão de Fátima é o ex-vereador Carlos Roberto de Oliveira, o Carlinhos da Algodoeira, que será secretário municipal de Agricultura e Abastecimento. Ele é irmão do atual presidente da Câmara de Castilho, Sebastião Reis de Oliveira, o Tião Japonês (DEM).



Tião disse à reportagem que não teme nenhum questionamento por conta da nomeação de seu irmão, pois o cargo de secretário é político. A Folha da Região não conseguiu falar com Carlinho.





Em meio à polêmica da nomeação de parentes de políticos para cargos comissionados na Prefeitura de Araçatuba, em Castilho (a 125 km de Araçatuba), a prefeita Fátima Nascimento (DEM) nomeou três pessoas da própria família para cargos de confiança em seu governo.A democrata indicou sua filha, Janini de Fátima Nascimento, para ser a secretária de Saúde. A concunhada da prefeita, Tânia Nascimento, comanda a Educação. Além delas, outra filha de Fátima, a advogada Lilyan Nascimento, vai presidir o Fundo Social de Solidariedade. Levando em consideração que o salário da prefeita é de R$ 16.590,93 e o de secretário municipal, R$ 5,8 mil, a família Nascimento vai ter vencimentos de, pelo menos, R$ 28.190,93 por mês.A atual gestão argumentou que, em relação às secretárias, a súmula vinculante número 13 do STF (Supremo Tribunal Federal), de 2008, diz que não se configura nepotismo a nomeação de parentes para cargos políticos, como é o caso dos secretários municipais, desde que exista capacidade técnica para o indicado ocupar a função.A alegação é semelhante à utilizada pela Procuradoria-Geral do município de Araçatuba para embasar as nomeações da irmã e da nora do ex-secretário municipal de Assuntos Jurídicos Ermenegildo Nava.Outro parente de político nomeado na gestão de Fátima é o ex-vereador Carlos Roberto de Oliveira, o Carlinhos da Algodoeira, que será secretário municipal de Agricultura e Abastecimento. Ele é irmão do atual presidente da Câmara de Castilho, Sebastião Reis de Oliveira, o Tião Japonês (DEM).Tião disse à reportagem que não teme nenhum questionamento por conta da nomeação de seu irmão, pois o cargo de secretário é político. A Folha da Região não conseguiu falar com Carlinho.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão