Ex-participante de 'O Aprendiz' processa Trump por difamação

Uma ex-participante do reality show americano "O Aprendiz" que acusou o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de assédio sexual está processando o republicano por difamação, às vésperas da posse.



A procuradora Gloria Allred anunciou a ação, nesta terça-feira, em uma coletiva de imprensa em Los Angeles. Ela disse que Trump denegriu Summer Zervos após ela acusá-lo do abuso no ano passado.



Em outubro, Zervos disse publicamente que Trump a beijou e a tocou sem permissão em um hotel em 2007.



Allred disse hoje que Trump espalhou mentiras sobre Zervos e se recusou a se retratar, o que resultou na acusação de difamação. Ela e Zervos disseram que vão desistir do processo se ele se retratar publicamente e reconhecer que a história que ela contou é verdadeira. Fonte: Dow Jones Newswires.







