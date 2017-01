Previsão é de mais chuvas até o fim da semana na região Lázaro Jr. Link



O tempo deve permanecer instável em todo o Estado e, a partir desta quarta-feira (18), as condições de instabilidade aumentarão ainda mais na região devido ao avanço de nova frente fria, que deverá se deslocar pelo oceano Atlântico. A previsão é do Ipmet (Instituto de Pesquisas Meteorológicas) da Unesp de Bauru.



Para Araçatuba, a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil prevê 12 milímetros de chuva nesta quarta-feira; seis, na quinta; e nove, na sexta. De acordo com o órgão, até as 9h de segunda-feira (16), havia chovido 225,5 milímetros em Araçatuba, o que corresponde praticamente à média para o mês inteiro, que é de 227,3 milímetros, segundo levantamento da Defesa Civil.



Já o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) registrou 98,3 milímetros de chuva em Araçatuba somente entre as 7h de domingo e as 7h de quarta-feira. O maior volume de chuva foi registrado entre as 2h e as 3h, somando aproximadamente 21 milímetros.





