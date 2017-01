Mato e arbustos em canteiro de avenida atrapalham visibilidade Lázaro Jr. Link



Terça-Feira - 17/01/2017 - 18h08





Yago Monteiro/Folha da Região - 16/01/2017 Motoristas são prejudicados ao tentar atravessar a José Ferreira Batista, em frente ao zoológico Motoristas são prejudicados ao tentar atravessar a José Ferreira Batista, em frente ao zoológico



Motoristas que trafegam diariamente pela avenida José Ferreira Batista, onde está instalado o Zoológico Municipal de Araçatuba, estão preocupados com a quantidade de mato e arbustos existente no canteiro central entre as duas faixas. Um morador nas imediações entrou em contato com a Folha da Região informando que devido à vegetação, a visibilidade em frente ao zoológico está prejudicada, aumentando o risco de acidentes.



A reportagem foi ao local na manhã de ontem e constatou que o mato está alto. Além disso, existe uma árvore de grande porte e diversos arbustos menores, incluindo uma espécie frutífera, com galhos que atrapalham ver o tráfego. Até uma placa de publicidade de um posto de combustíveis instalado nessa avenida está coberta pelo mato.



ADOTADA

Segundo as secretarias municipais de Obras e Serviços e a de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o canteiro central nesse trecho da avenida foi adotado durante as atividades de envolvimento da comunidade com o "Araçatuba Mais Verde". Essa é uma ação ambiental na qual o plantio de reflorestamento e cuidado por parte da comunidade foi batizado como "Abraço Verde".



"O adotante deste local, no caso o posto de combustíveis próximo, é que deve manter o local cuidado. A Secretaria de Meio Ambiente notificará o adotante para que tome as devidas providências", informa a assessoria de imprensa da Prefeitura.



