Espanha pede clareza ao Reino Unido sobre modelo de relação que busca com UE

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, pediu nesta terça-feira que o governo da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, tenha clareza sobre o modelo de relação que pretende buscar com a União Europeia. "Estamos dispostos a ter um entendimento intenso e bom no futuro", comentou Rajoy.



O premiê da Espanha disse que a UE está aberta a todas as possibilidades, mas não pretende negociar separadamente as quatro liberdades de movimento no bloco: de serviços, mercadorias, capitais e pessoas. O Reino Unido decidiu deixar a UE porque deseja controlar mais suas fronteiras e reduzir a entrada de imigrantes, mesmo que tenha de abandonar o mercado comum. Agora, as partes precisam negociar os termos da ruptura.



Rajoy disse esperar que o processo de saída do Reino Unido da UE, o chamado Brexit, suponha "mínima ruptura" para o próprio bloco, a fim de que os membros fiquem com caminho livre para se preocupar com os problemas reais dos cidadãos. Entre eles, Rajoy destacou problemas com saúde, imigração, segurança nacional e o emprego para a juventude.



O premiê espanhol afirmou ainda que "a Europa é nosso passado, presente e futuro". Fonte: Associated Press.







