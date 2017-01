Crime em motel: garota que matou rapaz ficará apreendida Da Redação Link



Terça-Feira - 17/01/2017 - 17h41





Comentários via Facebook: Atualização: 17h46 de 17/01/2017

Fotos: Rafael Machi/Diário de Penápolis/Colaboração - 30/11/2016 e reprodução Motel onde ocorreu o homicídio; no destaque, Wender Max Rodrigues; garota alegou legítima defesa Motel onde ocorreu o homicídio; no destaque, Wender Max Rodrigues; garota alegou legítima defesa







Leia também:

Rapaz é morto com tiro na cabeça em motel; garota é apreendida



A decisão, proferida no último dia 19 pelo juiz Heber Gualberto Mendonça, determinou também que a adolescente passe, a cada seis meses, por uma avaliação psicológica. Conforme a lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), o período máximo de internação do menor de idade é de três anos, ou até completar 21 anos de idade. Isso significa que a adolescente cumprirá medida socioeducativa em unidade da Fundação Casa, no máximo, até os 20 anos.



A defesa da jovem pode recorrer da decisão. Já o promotor da Vara da Infância e da Juventude, José Fernando da Cunha, informou que a sentença atendeu pedido do Ministério Público e que, por isso, não irá recorrer. A reportagem tentou contato com a defesa da adolescente, mas não obteve retorno.





A Justiça de Penápolis determinou a internação por tempo indeterminado da adolescente de 17 anos apontada como responsável pelo assassinato do ajudante geral Wender Max Rodrigues, de 20. O homicídio ocorreu em 27 de novembro do ano passado, em um motel no cruzamento da rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) com a estrada do bairro rural da Bahia, em Penápolis. A garota confessou a autoria e alegou que agiu por legítima defesa.A decisão, proferida no último dia 19 pelo juiz Heber Gualberto Mendonça, determinou também que a adolescente passe, a cada seis meses, por uma avaliação psicológica. Conforme a lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), o período máximo de internação do menor de idade é de três anos, ou até completar 21 anos de idade. Isso significa que a adolescente cumprirá medida socioeducativa em unidade da Fundação Casa, no máximo, até os 20 anos.A defesa da jovem pode recorrer da decisão. Já o promotor da Vara da Infância e da Juventude, José Fernando da Cunha, informou que a sentença atendeu pedido do Ministério Público e que, por isso, não irá recorrer. A reportagem tentou contato com a defesa da adolescente, mas não obteve retorno.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão