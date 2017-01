Governo avalia realizar dois leilões de pré-sal neste ano Agência Estado Link



Terça-Feira - 17/01/2017 - 17h20





Comentários via Facebook:





O Ministério de Minas e Energia (MME) avalia realizar dois leilões de pré-sal em 2017 e não apenas um, como estava previsto. Em comunicado, o ministério informou que "o governo federal, por meio do MME, estuda a possibilidade de antecipar a terceira rodada de leilão do pré-sal e realizá-la ainda este ano".



A primeira rodada foi feita em 2013, com a venda do direito a explorar e produzir na área de Libra, na Bacia de Santos, a um consórcio liderado pela Petrobras, que tem como sócias Shell, Total, CNCC e CNOOC.



Outro leilão está previsto para acontecer neste semestre, mas a concorrência tem perfil diferente do primeiro, por se tratar de áreas unitizáveis, contínuas a outras de pós-sal, onde petroleiras já atuam sob o regime de concessão. As condições da licitação serão especiais, por se tratar da primeira concorrência envolvendo unitizáveis no pré-sal.



O ministério não divulgou as áreas que vai leiloar na terceira licitação de pré-sal. As regras da competição também ainda não são conhecidas. Esta será a primeira vez que qualquer petroleira, e não apenas a Petrobras, poderá competir pela operação das áreas. Em novembro do ano passado, a Câmara aprovou projeto de lei que acaba com a exclusividade da operação à estatal.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão