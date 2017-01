Sete presos ficam feridos durante motim em presídio de Juiz de Fora (MG) Agência Estado Link



Terça-Feira - 17/01/2017 - 16h10





Atualização: 16h10 de 17/01/2017



Sete presos ficaram feridos durante motim na Penitenciária José Edson Cavalieri, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais. Segundo informações da Secretaria de Administração Prisional (Sead), os detentos se revoltaram depois do anúncio de inspeção de rotina.



"Durante a ação, alguns presos promoveram uma agitação, o que foi prontamente controlado pelo Grupo de Intervenção Rápida (GIR) da unidade", afirma a Sead, em nota. Os detentos foram encaminhados para um hospital na região e, em seguida, para o Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo delito.



O motim teve início nesta segunda-feira, 16, por volta das 7h. Durante a revista, que ocorreu às 11h, foram encontradas 26 buchas de substância semelhante a maconha, nove celulares, 13 carregadores e sete chuços (arma artesanal), conforme a secretaria. Também nesta segunda em Juiz de Fora, por volta das 9h30, agentes penitenciários do Centro de Remanejamento Prisional (Ceresp) intervieram em briga de detentos. Nesse caso, sete presos ficaram feridos. Todos receberam atendimento médico na própria unidade.







