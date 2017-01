No primeiro desgaste político de Dilador, a moralidade venceu Da Redação Link



Terça-Feira - 17/01/2017 - 16h05





Comentários via Facebook:









Leia também:

- Após pressão por parentes, Nava pede demissão

- Parecer isenta secretário da prática de nepotismo

- Parentes de Nava: um desgaste que poderia ter sido evitado

- Parentes de Nava: Dilador fala em demissão, se houver irregularidade

- Parentes de Nava: líder do PTdoB recua da ideia de denúncia ao MP

- Adversário ameaça denunciar nomeações de parentes de Nava

- Dilador nomeia parentes de Nava como comissionados



Entre a nomeação e a saída do secretário, a crise durou uma semana. Menos mal. O governo evita, assim, que, em seus primeiros dias, seja motivo de pressões ainda maiores da sociedade e eventuais questionamentos na Câmara e no Ministério Público.



A insistência em manter ocupantes de cargos que possam estar irregulares já se mostrou suficientemente nociva ao município, em um passado recente. Antecessor de Dilador, o ex-prefeito Cido Sério (PT) encerrou seu governo respondendo a ações judiciais justamente por causa do preenchimento ilegal de cargos de confiança.



Valendo-se do dito popular segundo o qual “há males que vêm para o bem”, a turbulência vivida por Dilador deixa uma lição de imediato. Pode ter sido ruim para a administração ver um homem forte do governo (no caso, Nava) sucumbir tão cedo, mas fica claro que a moralidade deve ser regra e, isso, a população cobrará.



O atual gestor ganhou a eleição passada apoiado por setores da sociedade que, nos últimos anos, rebelaram-se contra os desmandos da gestão do PT na cidade e no País. São pessoas que foram às ruas contra a instalação de aterro sanitário na zona rural e pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.



Portanto, manter em sua gestão vícios políticos que violam o princípio da moralidade caminharia na contramão do que Dilador e a vice-prefeita Edna Flor (PPS) pregaram, não só em campanha, como ao longo de suas trajetórias.



Com a operação Lava Jato, o Brasil tem visto a maior ação de combate à corrupção de sua história. Chega a ser desnecessário recorrer a números para concluir que os maiores prejuízos da corrupção, em linhas gerais, têm a ver com a interferência do interesse privado no público. Nos municípios, essa influência ocorre em ações aparentemente pequenas, se comparadas às que ocorrem em nível nacional. Uma delas é o favorecimento a aliados políticos com cargos de confiança.



Sendo assim, daqui para frente, qualquer governo terá de prestar um bom serviço à população, caminhar conforme a lei e jamais abrir mão da moralidade para ter boa reputação junto à comunidade.

O primeiro desgaste político enfrentado pelo prefeito Dilador Borges (PSDB), em Araçatuba, terminou com a primeira baixa em apenas 13 dias de governo: a queda do secretário municipal de Assuntos Jurídicos, Ermenegildo Nava. Em meio a críticas às nomeações de seus parentes para cargos comissionados na Prefeitura, expressas em comentários de leitores neste jornal e nas redes sociais, o então titular da referida pasta pediu demissão.Entre a nomeação e a saída do secretário, a crise durou uma semana. Menos mal. O governo evita, assim, que, em seus primeiros dias, seja motivo de pressões ainda maiores da sociedade e eventuais questionamentos na Câmara e no Ministério Público.A insistência em manter ocupantes de cargos que possam estar irregulares já se mostrou suficientemente nociva ao município, em um passado recente. Antecessor de Dilador, o ex-prefeito Cido Sério (PT) encerrou seu governo respondendo a ações judiciais justamente por causa do preenchimento ilegal de cargos de confiança.Valendo-se do dito popular segundo o qual “há males que vêm para o bem”, a turbulência vivida por Dilador deixa uma lição de imediato. Pode ter sido ruim para a administração ver um homem forte do governo (no caso, Nava) sucumbir tão cedo, mas fica claro que a moralidade deve ser regra e, isso, a população cobrará.O atual gestor ganhou a eleição passada apoiado por setores da sociedade que, nos últimos anos, rebelaram-se contra os desmandos da gestão do PT na cidade e no País. São pessoas que foram às ruas contra a instalação de aterro sanitário na zona rural e pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.Portanto, manter em sua gestão vícios políticos que violam o princípio da moralidade caminharia na contramão do que Dilador e a vice-prefeita Edna Flor (PPS) pregaram, não só em campanha, como ao longo de suas trajetórias.Com a operação Lava Jato, o Brasil tem visto a maior ação de combate à corrupção de sua história. Chega a ser desnecessário recorrer a números para concluir que os maiores prejuízos da corrupção, em linhas gerais, têm a ver com a interferência do interesse privado no público. Nos municípios, essa influência ocorre em ações aparentemente pequenas, se comparadas às que ocorrem em nível nacional. Uma delas é o favorecimento a aliados políticos com cargos de confiança.Sendo assim, daqui para frente, qualquer governo terá de prestar um bom serviço à população, caminhar conforme a lei e jamais abrir mão da moralidade para ter boa reputação junto à comunidade.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão