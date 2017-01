Polícia Militar Ambiental apreende espingarda e resgata pássaros Lázaro Jr. Link



Terça-Feira - 17/01/2017 - 15h02





A Polícia Militar Ambiental resgatou cinco pássaros silvestres mantidos em cativeiro e apreendeu uma espingarda e munições em uma residência em Clementina (a 46 km de Araçatuba), na tarde de segunda-feira (16).



Uma equipe foi até o imóvel, no centro da cidade, em atendimento a denúncia de pássaros em cativeiro e encontrou três aves da espécie bigodinho e dois coleiros-do-brejo. Em um depósito nos fundos da casa foi apreendida uma espingarda calibre 32, cinco cartuchos do mesmo calibre e 17 chumbos para recarga de cartuchos.



SEM AUTORIZAÇÃO

O morador não tinha autorização do órgão competente, por isso, foi autuado em R$ 2,5 mil por manter em cativeiro espécies da fauna silvestre. Apresentado na delegacia do município, ele também foi preso por posse ilegal de arma de fogo, mas pagou R$ 1 mil de fiança e responderá em liberdade.



Como os pássaros resgatados ainda estavam em estado bravio, eles foram reintroduzidos ao habitat natural.



Divulgação - 16/01/2017 Como pássaros resgatados ainda estavam em estado bravio, foram reintroduzidos ao habitat natural Como pássaros resgatados ainda estavam em estado bravio, foram reintroduzidos ao habitat natural



