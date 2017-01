Restaurante procura jovem que caiu durante enxurrada e oferece 'dia de estrela' Agência Estado Link



Terça-Feira - 17/01/2017 - 13h25





O famoso restaurante Paris 6, na capital paulista, está em busca de uma mulher que caiu pela força da água em frente ao local, na rua Haddock Lobo, após temporal neste domingo, 15. Em uma rede social, o bistrô pede ajuda para localizar a moça e oferece uma "noite de estrela" para ela.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a jovem tenta atravessar a rua com a ajuda de um manobrista, quando é derrubada pela enxurrada.



Nos comentários, muitos internautas pedem que o manobrista também receba um dia de estrela ou pelo menos uma recompensa pelo ato.



"Por mais que um de nossos gentis manobristas tenha tentado ajudá-la, a jovem foi derrubada pela força da água. Queremos convidar essa jovem para uma noite de Estrela no Paris 6, como ela merece. Quem quiser ajudar, por favor compartilhe da nossa intenção de encontrá-la", diz Isaac, sócio fundador que assina o texto.



A publicação foi postada na noite desta segunda-feira, 16. Por volta das 10 horas desta terça, a publicação tinha 33,5 mil compartilhamentos e 137 mil curtidas.







