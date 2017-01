Atriz Deborah Secco e filha são atacadas e ameaçadas na internet Agência Estado Link



Terça-Feira - 17/01/2017 - 13h15





Comentários via Facebook: Atualização: 15h20 de 17/01/2017

Instagram/Reprodução Deborah e Maria Flor: dono de perfil no Instagram chamou a criança de 'bochechuda filhinha do Diabo' Deborah e Maria Flor: dono de perfil no Instagram chamou a criança de 'bochechuda filhinha do Diabo'



A atriz Deborah Secco e sua filha Maria Flor foram vítimas de ataques na internet no último domingo, 15, em comentários em uma foto publicada pelo ator Bruno Gagliasso no Instagram. "Até eu matar a mamãezinha dela. Aí quero ver o que será dessa Maria Sapo Flor", escreveu um usuário. O dono do perfil também ofendeu Maria Flor xingando-a de "bochechuda filhinha do Diabo".



A publicação de Bruno Gagliasso, que também já foi ofendido por internautas, não menciona a atriz ou a filha dela, mas o agressor usou os comentários para marcar o perfil de Deborah na rede social e ameaçá-la.



"Todas as providências já foram tomadas em relação à este assunto. Agora, aguardamos que a Polícia faça o trabalho dela", informou a assessoria de imprensa da atriz após ser procurada pela reportagem.









Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão