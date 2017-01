Evaristo Costa volta ao 'Jornal Hoje' e diz que 'estava morrendo de saudade' Agência Estado Link



Terça-Feira - 17/01/2017 - 13h05





Comentários via Facebook:





Depois de comandar o "Fantástico" durante as férias de Tadeu Schmidt, Evaristo Costa volta ao "Jornal Hoje" nesta terça-feira, 17. Sensação das redes sociais, o apresentador não poderia deixar seu retorno passar em branco.



Em seu Facebook oficial, Evaristo postou uma foto abraçado à bancada do jornal vespertino da TV Globo. "Estava morrendo de saudade. Até às 13:20 no Jornal Hoje", escreveu o apresentador. Como de costume, os internautas adoraram a postagem e encheram o jornalista de elogios. A última apresentação de Evaristo Costa no "Fantástico" ocorreu no domingo, dia 15.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão