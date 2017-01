Cade recomenda condenação de empresas por cartel em manutenção predial Agência Estado Link



A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômicas (Cade) recomendou a condenação de empresas em suposto cartel em contratações de serviço de manutenção predial. O cartel combinaria preços em diversas concorrências do setor privado e teria prejudicado inclusive as telefônicas Vivo e Claro.



A superintendência pediu a condenação das empresas Álamo Engenharia, Araújo Abreu Engenharia, Eletrodata Instalações e Serviços, Projetos Engenharia, Comércio e Montagens (Proen), MZE - Moreira Zappa Engenharia, Wechsel e WH Engenharia, recomendando inclusive a aplicação de multa por infração à ordem econômica.



Também foi recomendado o arquivamento do processo em relação a Emerson Sistemas de Energia, Gustavo Algodoal Nogueira Anselmo, Alex Flore Paulino, Celso Tadayoshi Eto, Américo Rodotá Stéfano e Conbras Serviços Técnicos.







