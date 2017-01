Prefeitura fecha Museu Marechal Cândido Rondon Talita Rustichelli Link



A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Cultura de Araçatuba determinaram, na manhã desta terça-feira (17), o fechamento do Museu Histórico e Pedagógico Marechal Rondon, por tempo indeterminado. As atividades foram interrompidas depois de um laudo emitido na segunda-feira (16) por duas especialistas em patrimônio histórico, a pedido da secretaria.Segundo o laudo, o fechamento foi recomendado devido ao "péssimo estado de conservação de prédio e do risco ao patrimônio, além de não oferecer condições de recebimento de visitas e expor o corpo de funcionários a riscos variados". Consta ainda no documento que os riscos estão ligados a precariedade do telhado, forro e rede elétrica (parte dela ainda é a da construção original).Segundo a secretária municipal de Cultura, Marly Garcia, e a diretora municipal de Cultura, Salomé Macedo, ainda não há previsão de início para as obras de restauração e nem verba garantida para esta finalidade. De acordo com elas, o dinheiro deverá ser obtido por meio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura.



