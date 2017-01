Eduardo Baptista arma Palmeiras para amistoso com Michel Bastos e sem Felipe Melo Agência Estado Link



O técnico Eduardo Baptista começou a definir nesta terça-feira o possível time titular do Palmeiras para o começo desta temporada. Em treino tático pela manhã, na Academia de Futebol, a equipe principal teve a presença de dois recém-contratados no primeiro rascunho de definição da escalação para a estreia no ano, o amistoso do próximo sábado contra a Chapecoense, na Arena Condá.



Eduardo Baptista trabalhou com o time sob chuva fina e com gramado pesado. A escolha da equipe teve como um dos critérios principais a condição física dos jogadores, pois o elenco se reapresentou no dia 10 e ainda não têm todos os atletas com a preparação ideal para entrar em campo. O zagueiro Mina e o meia Guerra, por exemplo, continuam realizando trabalhos internos e ainda não treinaram no gramado.



A formação titular utilizada pelo técnico no treinamento teve: Fernando Prass; Jean, Antônio Carlos, Thiago Martins e Zé Roberto; Thiago Santos e Tchê Tchê; Róger Guedes, Michel Bastos e Dudu; Alecsandro. Desses 11 jogadores, dois são recém-contratados pela diretoria. O zagueiro Antônio Carlos veio da Ponte Preta em vínculo de empréstimo de uma temporada e o meia Michel Bastos, ex-São Paulo, assinou por dois anos.



O técnico promoveu no decorrer do treino a entrada de Felipe Melo na vaga de Thiago Santos. A substituição testou a principal contratação da equipe para a temporada entre os titulares. O volante que veio da Inter de Milão começou a atividade entre os reservas, que tiveram a seguinte escalação: Jailson; Fabiano, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio; Felipe Melo e Arouca; Érik, Raphael Veiga e Keno; Barrios.



O restante do elenco fez um trabalho técnico de bolas paradas em outro campo junto com os auxiliares de Eduardo Baptista. O atacante Willian, que na segunda-feira não treinou para poder resolver problemas particulares, esteve na atividade. Já o atacante Rafael Marques permaneceu em tratamento na academia para se recuperar de uma lesão na coxa esquerda.







