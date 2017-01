Desempregado é preso pela PM com droga e munição Lázaro Jr. Link



Terça-Feira - 17/01/2017 - 11h13





Comentários via Facebook: Atualização: 12h00 de 17/01/2017

Divulgação Droga e munições foram apreendidas pela Polícia Militar em Avanhandava Droga e munições foram apreendidas pela Polícia Militar em Avanhandava



A Polícia Militar de Avanhandava prendeu na noite de segunda-feira (16), um desempregado de 20 anos, acusado de tráfico de drogas. Na casa dele foram encontrados entorpecentes, munições e uma peça usada para acondicionar munições e um revólver.



Equipe em patrulhamento pela Vila Industrial viu o acusado na rua Emílio Vidal e percebeu que ao ver a viatura, ele correu em direção a um terreno baldio e jogou algo sobre um telhado.



O acusado foi abordado com R$ 15 em dinheiro e sobre o telhado onde ele arremessou algo foi encontrada uma sacola com 20 porções de maconha e outras duas de crack. Apesar de negar a propriedade do entorpecente, o desempregado foi levado para a delegacia e outra equipe de policiais foi até a casa dele.



Em revista no imóvel, foram encontradas mais porções de drogas, quatro munições calibre 38 e dinheiro. O material foi apreendido e apresentado junto com o acusado no plantão policial. Ele foi preso em flagrante e após ser ouvido, encaminhado à cadeia de Penápolis.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão