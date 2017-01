Rogério Dutra Silva avança com virada na Austrália; Djokovic e Nadal vencem Agência Estado Link



Terça-Feira - 17/01/2017 - 09h35





O tênis brasileiro terá um representante na segunda rodada do Aberto da Austrália. Após as eliminações de Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro na última segunda-feira, Rogério Dutra Silva conseguiu uma incrível virada nesta terça em Melbourne, avançando no primeiro Grand Slam da temporada, em um dia que também ficou marcado pelos triunfos de Novak Djokovic e Rafael Nadal.



Número 100 do mundo, Rogerinho superou o norte-americano Jared Donaldson, 101º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 0/6, 6/1, 6/4 e 6/4, em 3 horas e 5 minutos.



Assim, o brasileiro avançou para a segunda rodada do Aberto da Austrália logo na sua primeira participação na chave principal do evento. E o seu próximo rival em Melbourne vai ser o francês Gilles Simon, número 25 do mundo, que nesta terça superou o norte-americano Michael Mmoh por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/3 e 6/3.



Nesta terça, Dutra Silva até fez um duelo equilibrado no primeiro set, mas desperdiçou dois break points e perdeu o seu saque no sexto game, sendo batido por 6/3. Na segunda parcial, o brasileiro foi "atropelado" e acabou levando um "pneu", ficado muito próximo de ser eliminado.



Porém, Rogerinho reagiu no terceiro set. O brasileiro abriu 5/0 com duas quebras de saque e fechou a parcial em 6/1. Depois, no quarto set, foi firme no seu saque e converteu um único break point, no terceiro game, e venceu por 6/4, forçando a realização do quinto set.



Rogerinho largou bem na parcial decisiva, com uma quebra de serviço e abriu 2/0, mas permitiu a reação de Donaldson, que igualou o placar em 2/2. Mas o brasileiro converteu novo break point no quinto game. Depois, manteve a vantagem e assegurou a passagem para a segunda rodada do Aberto da Austrália.



DJOKOVIC TRIUNFA - Dono de seis títulos em Melbourne, Djokovic está classificado para a segunda rodada do primeiro Grand Slam da temporada. Nesta terça-feira, o número 2 do mundo não teve grandes dificuldades para bater o espanhol Fernando Verdasco, o 40º colocado no ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 7/6 (7/4) e 6/2, em 2 horas e 20 minutos.



Djokovic começou o jogo com tudo, aproveitando os erros cometidos por Verdasco para logo abrir larga vantagem, tendo convertido break points no segundo e quarto games, para fazer 5/0. Assim, fechou a primeira parcial em 6/1.



No segundo set, Djokovic não manteve o mesmo nível, sendo que ambos oscilaram bastante. Entre o segundo e o quinto game, foram quatro break points convertidos, sendo dois para cada tenista. A definição da parcial seguiu para o tie-break. O sérvio abriu 3/0, permitiu que Verdasco fizesse 4/3, mas acabou vencendo por 7/4.



O terceiro set foi fácil para Djokovic, que converteu break points no segundo e oitavo games para triunfar por 6/2, avançando no Aberto da Austrália, ainda que numa partida em que atuou bem abaixo do seu nível usual, com 34 erros não-forçados e apenas 24 winners. Seu próximo rival vai ser o usbeque Denis Istomin.



NADAL AVANÇA - Após ser surpreendido na sua estreia em Melbourne no ano passado, Nadal, o número 9 do mundo, não deu espaços para a zebra nesta terça-feira e triunfou no seu primeiro compromisso ao superar o alemão Florian Mayer, 49º colocado no ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4, em 2 horas e 4 minutos.



Nadal fechou o duelo com 39 winners, 16 a mais do que o seu adversário, e cometeu quatro erros não-forçados a mais do que o seu oponente - 31 a 27. Além disso, não teve o seu saque ameaçado por Mayer, tendo convertido um break point em cada parcial - no quarto game do primeiro set, no nono do segundo e novamente no nono do terceiro.



Campeão do Aberto da Austrália em 2009, Nadal agora terá pela frente o cipriota Marcos Baghdatis, o número 36 do mundo, que vencia o seu jogo de estreia por 6/3 e 3/0 quando o russo Mikhail Youzhny abandonou a quadra.



OUTROS JOGOS - Finalista de Wimbledon no ano passado, o canadense Milos Raonic superou o alemão Dustin Brown por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/2. Bastante agressivo, o canadense disparou 18 aces e levou apenas três, além de ter disparado 40 winners, contra apenas 20 do seu adversário. O próximo rival do número 3 do mundo vai ser Gilles Muller, de Luxemburgo, que na última semana foi campeão do Torneio de Sydney.



O francês Gael Monfils, o número 6 do mundo, avançou na estreia no 40º Grand Slam da sua carreira ao bater o checo Jiri Vesely, o 53º colocado no ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/2. Seu próximo oponente vai ser o ucraniano Alexandr Dolgopolov.



Número 11 do mundo, o belga David Goffin teve muita dificuldade na sua estreia, mas segue vivo no Aberto da Austrália após derrotar o norte-americano Reilly Opelka, apenas o 208º colocado no ranking, por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 4/6, 6/2, 4/6 e 6/4. Seu rival na segunda rodada será o checo Radek Stepanek, que passou pelo russo Dmitry Tursunov por 6/2, 7/6 (7/1) e 6/3.



O austríaco Dominc Thiem, o búlgaro Grigor Dimitrov, os espanhóis David Ferrer, Pablo Carreño Busta e Roberto Bautista Agut, o francês Richard Gasquet e os alemães Alexander Zverev e Philipp Kohlschreiber avançaram para a segunda rodada em Melbourne nesta segunda-feira. Já o espanhol Feliciano Lopez acabou sendo eliminado.







