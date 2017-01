2 são presos pelo GOE após homem causar acidente e fugir Lázaro Jr. Link



Parati com policiais civis foi atingida na traseira na avenida Brasília e ficou bastante danificada



Policiais do GOE (Grupo de Operações Especiais) da Polícia Civil de Araçatuba prenderam um homem de 32 anos, de Birigui, acusado de fugir após bater o carro que conduzia na traseira de outro veículo na tarde de segunda-feira (16), na avenida Brasília.



Ele, que está com a carteira de habilitação suspensa, foi detido junto com outro homem, de 34 anos, que foi preso por ter sido flagrado com um revólver com numeração raspada.



A colisão aconteceu por volta das 16h, próximo ao semáforo da avenida Brasília com a rua Liberdade. Uma Parati ocupada por três policiais civis estava parada na via sentido ao centro, aguardando o sinal abrir, e foi atingida na traseira por um Monza. Com o impacto, o veículo atingido foi lançado à frente, bateu na traseira de uma van dos Correios, e o condutor do Monza fugiu sem ser identificado.



Um investigador que estava na Parati sofreu lesões na cabeça e em uma das pernas e foi levado ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico.



Equipe do GOE que estava no Fórum, próximo ao local do acidente, foi informada que o condutor que havia fugido com o Monza seria de Birigui e teria passagens pela polícia.



Os policiais foram para Birigui e encontraram o acusado na casa dele, no bairro Portal da Pérola. Ele confessou ter provocado o acidente e disse que fugiu porque está com a carteira de habilitação cassada.



O carro foi encontrado escondido na casa de um amigo do acusado, que estava com ele no momento da abordagem. No imóvel, localizado no bairro Portal da Pérola 2, os policiais apreenderam duas porções de maconha e um revólver calibre 38 com cinco munições intactas. Como a arma está com a numeração raspada, o morador foi preso sem direito a fiança.



O condutor do Monza, que está com a CNH suspensa até outubro deste ano, também foi levado para a cadeia sem direito a fiança. Ele responderá por lesão corporal na direção de veículo automotor (até 2 anos de detenção); fuga de local de acidente (até 1 ano de detenção); e dirigir com habilitação suspensa (até 1 ano de detenção).



O Monza foi apreendido e levado para o pátio de um guincho, onde será periciado.





