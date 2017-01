Em Minas, MST invade fazenda ligada ao ex-prefeito Ruy Muniz Agência Estado Link



Integrantes pertencentes ao Movimento dos Sem Terra (MST) ocuparam na madrugada desta segunda-feira, dia 16, uma fazenda ligada ao ex-prefeito de Montes Claros, Ruy Muniz (PSB), no norte de Minas.



Muniz foi preso em 18 de abril de 2016, um dia depois de sua mulher, a deputada Raquel Muniz (PSD-MG), ter dedicado a ele seu voto pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff.



Na ocasião, a parlamentar dedicou o voto à integridade moral do marido, afirmando que "o Brasil tem jeito e o prefeito de Montes Claros mostra isso para todos nós". Muniz é suspeito de cometer irregularidades na compra de combustível pela prefeitura. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.







