Repórter é agredida ao cobrir rebelião em presídio mineiro

A repórter da TV Globo Minas Larissa Carvalho foi agredida quando fazia uma transmissão ao vivo na GloboNews sobre uma rebelião no Presídio Antônio Dutra Ladeira, localizado em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Uma familiar de um preso aproximou-se da jornalista e a empurrou violentamente ao chão.



A agressão ocorreu por volta da zero hora desta terça-feira, 17, e a agressora - que não foi identificada - foi detida pela polícia logo em seguida.



A jornalista relatava a situação do motim e a superlotação da penitenciária mineira quando começou uma gritaria entre os parentes dos presos, que estavam próximos do local onde ocorria a transmissão. Em seguida se deu a agressão.







