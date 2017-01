Câmara sedia palestra sobre corrupção e neurociência Lázaro Jr. Link



A Câmara de Araçatuba sedia nesta terça-feira (17) palestra gratuita com o mestre em psicologia Rui Mateus Joaquim, com o tema "Corrupção e neurociência: podemos evitar a desonestidade?". Organizado pela Unesp de Araçatuba, o evento é promovido pelo AproVi (Associação Centro de Promoção da Qualidade de Vida) e Oriel (Organização Integrativa Estratégica Local). A palestra está prevista para começar às 19h.



O palestrante é doutorando em Ciências, ênfase em Neurociência Cognitiva na USP (Universidade de São Paulo - Bauru), professor convidado do Curso de Especialização em Psicologia e Saúde da Unesp-Araçatuba e professor de psicologia do Centro de Ciências Humanas da USC (Universidade do Sagrado Coração) de Bauru.



Durante o encontro, ele deverá falar sobre resultado de pesquisa em Neurociência Cognitiva, que mostra que as pessoas se comportam desonestamente o suficiente para lucrar, mas honestamente o suficiente para se iludir de sua própria integridade. A ideia é oferecer aplicações práticas para entender a controlar a desonestidade na vida cotidiana.





