Após reunião de Alckmin e Maia, Rosso desiste de pedir encontro com tucano Agência Estado Link



Segunda-Feira - 16/01/2017 - 20h20





O candidato à presidência da Câmara, Rogério Rosso (PSD-DF), desistiu de solicitar audiência nesta segunda-feira, 16, com o governador Geraldo Alckmin (PSDB). Na última semana, Rosso cogitou um encontro com o governador tucano, mas não solicitou a agenda por causa da reunião de Alckmin com o candidato à reeleição, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que aconteceu nesta segunda-feira.



Rosso, que esteve em São Paulo hoje, relatou que teve um almoço com o prefeito de São Paulo, João Doria. Sem dar detalhes, o deputado definiu o encontro com Dória como "excelente".



Rosso vem sendo pressionado por parte de seu partido a desistir da candidatura. Hoje, ele distribuiu uma mensagem aos colegas de bancada liberando-os a apoiar outros candidatos.



Mesmo com a postura oficial de neutralidade de Alckmin, o deputado disse que pretende solicitar um encontro com o tucano na quinta, 19, ou na sexta-feira, 20. Amanhã, 17, Rosso estará em Brasília para organizar a agenda de viagens. Ele deve viajar nos próximos dias para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul.







