Com poucos negócios, Bovespa sobe 0,28% com Vale em destaque Agência Estado Link



Segunda-Feira - 16/01/2017 - 18h50





Comentários via Facebook:





A Bovespa teve um pregão marcado pelo volume de negócios reduzido nesta segunda-feira, 16, devido ao feriado em homenagem a Martin Luther King nos Estados Unidos. O feriado manteve as bolsas americanas fechadas e uma boa parcela de investidores estrangeiros de fora dos negócios no Brasil. O Índice Bovespa alternou altas e baixas e terminou o dia aos 63.831,27 pontos, com ganho de 0,28%. O volume financeiro foi de R$ 7,22 bilhões, inflado pelos R$ 2,99 bilhões movimentados no exercício de opções sobre ações.



O noticiário escasso colocou as atenções do mercado nos eventos dos próximos dias, como a divulgação da ata do Copom, os dois discursos da presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, e a posse de Donald Trump nos Estados Unidos. Ainda no cenário doméstico, o radar também permanece voltado ao noticiário sobre a Operação Lava Jato. Nesse ambiente de poucas notícias, ações ligadas a commodities voltaram a exercer protagonismo no mercado.



É o caso dos papéis da Vale, que tiveram hoje sua quinta sessão consecutiva de ganhos. Com avanço de 2,68% e 3,27% no dia, Vale ON e PNA acumulam valorização de 23,91% e 24,51% em 2017. A alta dos papéis da Vale pegou carona na valorização de 4,1% do minério de ferro com pureza de 62% negociado no mercado à vista chinês e também em expectativas positivas para os resultados da empresa.



O balanço dos investimentos estrangeiros mostra ingresso de R$ 628,3 milhões na última quinta-feira (12), o que leva o acumulado do ano para R$ 2,249 bilhões. Entre as ações que compõem a carteira teórica do Ibovespa, as maiores altas foram de Usiminas PNA (+5,05%), Bradespar PN (+3,76%) e Vale PNA (+3,27%). Já as quedas mais significativas ficaram com JBS ON (-2,80%) Eletrobras ON (-2,16%) e Natura ON (-1,81%). Com o resultado de hoje, o Ibovespa soma alta de 5,98% em janeiro e de 65,50% no acumulado de 12 meses.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão