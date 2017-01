Coalizão da Irlanda do Norte é dissolvida e país terá eleição em março Agência Estado Link



Segunda-Feira - 16/01/2017 - 18h35





Comentários via Facebook:





O governo de coalizão da Irlanda do Norte será dissolvido na próxima semana, o que abre caminho para uma eleição antecipada exigida pelo principal membro da coalizão, o Partido Católico Irlandês, afirmou o secretário de Estado para o território britânico, James Brokenshire, nesta segunda-feira. Segundo a autoridade, a eleição para a Assembleia da Irlanda do Norte ocorrerá em 2 de março.



A declaração de Brokenshire tornou-se inevitável após o partido nacionalista Sinn Fein se recusar a apontar um nome para um importante posto na coalizão de quase uma década com um importante partido protestante britânico, o Unionista Democrático. A eleição pode ser conflituosa e ameaçar o futuro de uma coalizão partidária.



Brokenshire pediu que os dois lados não tornem a relação pior com acusações amargas durante a campanha. O Sinn Fein diz que foi forçado a buscar o fim do governo em protesto contra a recusa da líder do Partido Unionista Democrático, Arlene Foster, de deixar o posto de primeira-ministra voluntariamente. O Sinn Fein acusa os unionistas democráticos de atrapalhar a parceria ao tratá-los mal e se recusar a prestar contas por um programa de "energia verde" monitorado por Foster. O programa deve custar à Irlanda do Norte 500 mil libras (US$ 600 milhões) em subsídios considerados pouco regulados.



Foster, que se viu forçada a deixar o posto de premiê há uma semana, acusou o Sinn Fein de buscar outra eleição apenas dez meses após a última para avançar em suas ambições políticas. Foster foi a primeira mulher a se tornar premiê da Irlanda do Norte, em janeiro de 2016. Fonte: Associated Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão