Apresentado com xará no Grêmio, Léo Moura festeja chance de jogar a Libertadores

Segunda-Feira - 16/01/2017 - 18h20





Ao lado do também lateral-direito e xará Leonardo Gomes, o veterano Léo Moura foi oficialmente apresentado nesta segunda-feira como novo reforço do Grêmio para esta temporada e comemorou o fato de que voltará a ter chance de disputar uma Copa Libertadores. Além disso, ele festejou a chance de defender novamente uma equipe de primeiro escalão do futebol brasileiro, após deixar o Santa Cruz.



"Estou realizando um sonho de jogar no Grêmio. Para mim, com 38 anos, vestir uma camisa como essa é motivo de orgulho e alegria. E disputar uma Libertadores, pode ser a última da minha carreira. Estou focado, empenhado e com muita força para conquistar. É o único título que falta (em sua carreira de clubes). Estou muito empolgado e espero fazer um grande ano", projetou o jogador, em entrevista coletiva.



Embora tenha chegado ao Grêmio como uma aposta de risco, tendo em vista a sua idade, Léo Moura também lembrou que ergueu duas taças no ano passado, da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano, e enalteceu que irá lutar com todas as suas forças para ajudar o Grêmio a voltar a conquistar a Libertadores, título que o time gaúcho ganhou em 1983 e 1995.



"No Santa Cruz conquistei dois títulos logo de início. Então o que mais me motiva é, primeiro, vestir uma camisa de um clube gigantesco e, outra, disputar os títulos que o Grêmio vai disputar. E é meu sonho ganhar a Libertadores, para fechar a carreira com chave de ouro", completou o lateral, que anteriormente jogou a competição continental pelo Flamengo, clube que defendeu entre 2005 e 2015 e no qual se tornou ídolo da torcida rubro-negra.



Já o jovem Leonardo Gomes, de 20 anos, chega ao Grêmio para compor o elenco da equipe e servir como opção para o técnico Renato Gaúcho após ter sido campeão da Série C do Brasileiro pelo Boa em 2016. Investimento a longo prazo, ele assinou contrato para defender a camisa gremista por três temporadas - Léo Moura firmou acordo apenas até o final de 2017.



E já em sua apresentação, Leonardo Gomes lembrou que terá como novo companheiro de posição um jogador que é tido pelo seu pai como um ídolo no futebol. "Para mim é um prazer imenso estar ao lado do Léo Moura. Meu pai que é fã dele. É um grande profissional. Já conversamos bastante e sei que tenho muito a aprender com ele", afirmou o jogador, que também lembrou que é volante de origem, mas que depois se acostumou a atuar como lateral. "Já tem um tempo que jogo de lateral. E estou à disposição do Renato para o que precisar", ressaltou, lembrando que também pode ser visto como uma opção para o meio-campo do atual campeão da Copa do Brasil.







