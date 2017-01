Rapaz é assassinado a tiros; colega fica ferido Márcio Bracioli Link



Segunda-Feira - 16/01/2017 - 17h45





Colaboração de leitor - 16/01/2017 Policiais militares preservam local onde o rapaz foi assassinado; boné e chinelo dele permanece Policiais militares preservam local onde o rapaz foi assassinado; boné e chinelo dele permanece



Um rapaz, que não teve nome e idade divulgados, morreu após ser baleado no final da tarde desta segunda-feira (16), em uma rua do bairro Copacabana, em Guararapes. Outro homem, que estava com ele, foi socorrido em estado grave para a Santa Casa local.



Segundo apurado pela reportagem, os dois caminhavam pela rua Dom Bosco, quando uma motocicleta verde com duas pessoas passou ao lado deles e o garupa começou a atirar. Foram ouvidos pelo menos quatro disparos. Dois teriam atingido uma das vítimas, que morreu na hora, e outro atingindo o outro rapaz, que ficou caído desacordado no solo.



Um dos tiros chegou a acertar o portão de uma residência próxima. Ainda segundo levantado pela reportagem, o rapaz que morreu mora na mesma rua. Não há informações se ele tinha passagem pela polícia. Até por volta das 17h45 os acusados pelo crime não tinham sido identificados.



O rapaz que sobreviveu foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o pronto-socorro da cidade e encaminhado para a Santa Casa. Devido ao delicado estado de saúde, no começo da noite era estudada a possibilidade de transferi-lo para o hospital de Araçatuba, onde passaria por cirurgia para retirada do projétil.



O local foi preservado pela Polícia Militar para que peritos da Polícia Científica colhessem evidências da autoria do crime.





Colaboração de leitor - 16/01/2017 Um dos tiros atingiu o portão de uma das residências vizinhas ao local do crime Um dos tiros atingiu o portão de uma das residências vizinhas ao local do crime



