Valor da cesta básica paulistana sobe 3,86% em 2016, diz Procon

O valor da cesta básica subiu 3,86% na capital paulista durante o ano passado, conforme pesquisa da Fundação Procon-SP, feita em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).



De R$ 646,18 no fim de 2015, o valor médio da cesta básica chegou a R$ 671,13 em 29 de dezembro do ano passado. Todos os grupos monitorados registraram aumento de preços: alimentação (3,77%), com maior peso no índice; limpeza (4,11%); e higiene (4,68%).



Entre os alimentos, as cinco maiores variações foram registradas em margarina (31,97%), farinha de mandioca (31,89%), queijo muçarela (23,46%), alho (23,38%) e linguiça (19,49%). Na direção oposta, houve queda de 46,58% no preço da batata, devido à falta do produto em alguns meses, e de 51,36% na cebola, em razão da quebra de safra no Sul do País.







