Prédio desativado de delegacia de polícia é incendiado em Buritama



Segunda-Feira - 16/01/2017 - 17h12





Comentários via Facebook: Atualização: 18h09 de 16/01/2017

Fumaça que sai das janelas do imóvel da antiga delegacia chamou a atenção de leitores



Um antigo prédio que abrigava a delegacia de polícia de Buritama (cidade a 55 km de Araçatuba) pegou fogo na tarde desta segunda-feira (16). As chamas teriam começado por volta de 16h30 e foram apagadas após quase uma hora.



Segundo informações de leitores enviadas ao Whatsapp da Folha da Região (18-99663-5314), o imóvel está abandonado há bastante tempo. O fogo teria começado devido a uma pane elétrica no prédio, se alastrando.



O fogo foi controlado pelos próprios bombeiros da cidade. Ninguém ficou ferido. A Defesa Civil local deve visitar o prédio para decidir sobre o futuro dele. Dependendo das avarias sofridas, ele pode ser demolido.



Corpo de Bombeiros e Polícia Militar já foram deslocados para o local



