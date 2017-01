Venda de cimento cai 11,7% em 2016 e deve ter novo recuo em 2017, diz SNIC Agência Estado Link



Segunda-Feira - 16/01/2017 - 17h10





Comentários via Facebook:





As vendas de cimento para o mercado interno brasileiro totalizaram 57,2 milhões de toneladas em 2016, retração de 11,7% em relação a 2015, segundo pesquisa com dados preliminares divulgada nesta segunda-feira, 16, pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC).



No mês de dezembro, as vendas chegaram a 4,3 milhões de toneladas, queda de 5,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior.



"Estamos vivendo um lamentável percurso de diminuição da demanda de cimento no Brasil. Enquanto a capacidade ociosa da indústria em geral é, em média, de 27,5%, na indústria do cimento esse porcentual, que era de 30% em 2015, passou para 43% em 2016 e deve alcançar pelo menos 50% em 2017", afirma o presidente do (SNIC), Paulo Camillo Penna.



"Com ociosidade em alta, há elevação de custos fixos, restringindo a capacidade de investimentos, fechamento de linhas de produção e, consequente, destruição de capital produtivo", complementa, em nota.



Para 2017, a estimativa do sindicato é de nova redução nas vendas da indústria, embora em um ritmo menor. O SNIC espera baixa entre 5% e 7% na comercialização de cimento em comparação com as vendas de 2016.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão