'Caso estaleiro' completa dois anos sem que ação seja julgada

Frase de Dilma em Araçatuba é um dos indícios; Machado (esq.) e Cido estão entre acusados



No último dia 7, completou-se dois anos que o processo de improbidade administrativa conhecido como “caso ERT (Estaleiro Rio Tietê)” está parado no STJ (Superior Tribunal de Justiça), somente para resolver aonde a ação será julgada: se na Justiça Federal no Rio de Janeiro ou em Araçatuba.



Ambas as varas federais alegam não ter competência para analisar o mérito do processo em que 27 pessoas são acusadas pelo Ministério Público Federal de fraudarem licitação para a compra e venda condicionada de 20 comboios, compostos por quatro barcaças e um empurrador cada, com o objetivo de transportar etanol pela hidrovia Tietê-Paraná. Entre os réus estão o ex-prefeito Cido Sério (PT) e o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado, aliado político do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL).



DILMA E LULA

O impasse impede que o mérito do processo seja julgado. Dentre os indícios de direcionamento do certame está uma fala da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), proferida quando ela esteve em Araçatuba, em 2010. Na ocasião, a petista comentou que a instalação de um estaleiro em Araçatuba era estratégica e vantajosa.



Porém, no edital de concorrência internacional para a construção dos comboios não havia nenhuma menção de que o empreendimento ficaria em Araçatuba. O MPF pediu à Justiça para que Dilma e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sejam incluídos como réus na ação, porém, a lentidão do STJ em escolher o local do julgamento impede também a análise dessa solicitação.



RECURSO

O ministro-relator Napoleão Nunes Maia Filho chegou a decidir, no ano passado, que o processo deveria ser julgado no Rio de Janeiro, pois a capital fluminense estaria mais próxima dos fatos que deram origem à ação do MPF. Porém, Maia Filho suspendeu temporariamente sua sentença após recurso de uma das empresas acusadas no processo, a WDG Participações. A defesa da empresa argumenta que o caso deve ser apreciado em Araçatuba. (Ronaldo Ruiz Galdino)





