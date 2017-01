Araçatubense guarda livro autografado por ex-presidente Ronaldo Ruiz Galdino Link



Segunda-Feira - 16/01/2017 - 16h35





Comentários via Facebook: Atualização: 17h58 de 16/01/2017

Fotos: Alexandre Souza/Folha da Região - 11/01/2017 Walter Barros ficou surpreso quando recebeu caixa vinda de Lisboa; no destaque, a dedicatória Walter Barros ficou surpreso quando recebeu caixa vinda de Lisboa; no destaque, a dedicatória







Barros é irmão de Nadir Barros, 54, que trabalhou dois anos como babá de Jonas e Lilah, netos do ex-presidente. Além do livro, ele recebeu de João Soares, filho de Mário, duas gravatas - uma delas utilizada pelo deputado português em um encontro do Parlamento Europeu, em Mônaco.



Leia também:

A babá araçatubense e o ex-presidente de Portugal



Para o araçatubense, Mário foi um exemplo de como ser um político sem se aproveitar do cargo. “Embora tenha sido primeiro-ministro e presidente, nunca ostentou. Era simples até demais”, afirmou o aposentado, que grifou alguns trechos do livro onde Mário fala sobre diversos assuntos. Entre as partes marcadas por Barros, há uma passagem em que o ex-presidente fala sobre o perigo do fanatismo política e de pessoas convencidas de que são donas de uma verdade absoluta.





O aposentado Walter Barros, de Araçatuba, já leu e releu o livro "Mário Soares: O que falta dizer", que ganhou do ex-presidente português, falecido no último dia 7. O exemplar conta, inclusive, com dedicatória do homem que combateu a ditadura salazarista.Barros é irmão de Nadir Barros, 54, que trabalhou dois anos como babá de Jonas e Lilah, netos do ex-presidente. Além do livro, ele recebeu de João Soares, filho de Mário, duas gravatas - uma delas utilizada pelo deputado português em um encontro do Parlamento Europeu, em Mônaco.Para o araçatubense, Mário foi um exemplo de como ser um político sem se aproveitar do cargo. “Embora tenha sido primeiro-ministro e presidente, nunca ostentou. Era simples até demais”, afirmou o aposentado, que grifou alguns trechos do livro onde Mário fala sobre diversos assuntos. Entre as partes marcadas por Barros, há uma passagem em que o ex-presidente fala sobre o perigo do fanatismo política e de pessoas convencidas de que são donas de uma verdade absoluta.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão